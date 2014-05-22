الكهرباء: طرح مشروع الربط المصرى السعودى الشهر القادم

عقد فريقا عمل مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى صباح اليوم الخميس اجتماعا لاستعراض الإجراءات التى تمت فى المشروع، وكذلك الإجراءات المستقبلية المقرر تنفيذها، حيث من المنتظر طرحه خلال الشهر القادم بعد إنهاء التحليلين الفنى والمالى للعروض المتقدمة للتنفيذ وتوقيع عقود المقاولين.

وتبلغ تكاليف المشروع حوالى 1,6 مليار دولار أمريكى، يخص الجانب المصرى منها حوالى 600 مليون دولار، فيما يساهم كل من الشركاء الأوروبيين فى التنمية EDPs، والبنك الدولى والشركة المصرية للنقل، فى التمويل، إلى جانب الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع فى عام 2016، على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية من عام 2015.

جدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى سيتم من خلاله تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين، لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات صيفاً للاستفادة من تباين الأحمال فى البلدين، حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وبعد الغروب فى مصر.