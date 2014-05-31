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تكريم " طائرة " بني سويف الصاعد إلي الدوري الممتاز

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تكريم فريق كرة طائرة  بني سويف الصاعد إلي الدوري الممتاز

بني سويف : سيد عبد الغني
احتفل نادي بني سويف الرياضي  بتكريم الفريق الأول للكرة الطائرة الصاعد للدوري الممتاز (أ) في احتفالية كبري حضرها علي السرجاني رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وعطية نور المدير الفني لمنتخب الأول للرجال وجابر سليم رئيس نادي بني سويف  واحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة ومصطفى إبراهيم وكيل الرياضة و عبد العظيم سليمان رئيس منطقة الكرة الطائرة وأعضاء مجلس إدارة نادي بني سويف .

قام رئيس الاتحاد بإهداء درع الاتحاد إلى مدير عام الشباب والرياضة و رئيس نادي بني سويف كما قام رئيس نادي بني سويف بإهداء درع النادي إلى رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والمدير الفني لمنتخب مصر ومدير عام الشباب والرياضة ووكيل الرياضة ورئيس منطقة الكرة الطائرة والكابتن / سيد شحاتة والكابتن محمد محمود سليمان كما تم توزيع الميداليات وشهادات التقدير على الجهاز الفني واللاعبين.

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