أخبار عاجلة

تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور…طارق لطفي يجسد دور ضابط شرطة فى “عد تنازلى”

Google+ Print
بالصور…طارق لطفي يجسد دور ضابط شرطة فى “عد تنازلى” بالصور…طارق لطفي يجسد دور ضابط شرطة فى “عد تنازلى”

كتب : رباب يوسف القعيد

قال الفنان طارق لطفى لوكالة أنباء أونا انه  لم يشارك الفنانة غادة عبد الرازق فى سباق الرمضانى هذا العام ولكنه سيشارك فى عملين هما جبل الحلال ، وعد تنازلى .

و أشار لطفى لأونا أنه سيفاجىء جمهوره هذا العام فى “عد تنازلى “يجسد شخصية صعبة للغاية، تتمحور حول ضابط شرطة يعيش تاريخاً طويلاً من الهموم والأحزان والانكسارات يأخذ إجازة طويلة بفعل أحداث مرتبطة بمهنته وبإصابات نفسية وجسدية تعرض لها، لكنه يعود إلى العمل بسبب إحدى القضايا المهمة والمؤلمة بالنسبة إليه.

“عد تنازلى” بطولة عمرو يوسف، وكندة علوش، وطارق لطفي، ومحمد فراج، وسيد رجب، ونسرين أمين، وهو من تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة “شادوز” للإنتاج والتوزيع المملوكة لأحمد حلمي وإيهاب السرجاني.

وأيضاً العمل الثانى الذى أعلن عنه لطفى لأونا هو” أبو هيبة في جبل الحلال” ويؤدي دور غجري كان فقيراً معدماً وفجأة أصبح غنياً، فيبحث عمّا يؤذي الناس ويتاجر بالممنوعات، وهو الشخص الوحيد المتسق مع ذاته في المسلسل.

“أبو هيبة فى جبل الحلال ” بطولة  محمود عبد العزيز ووفاء عامر وطارق لطفى ونيرمين الفقى وكريم محمود عبد العزيز وخالد سليم ومى سليم وأشرف عبد الغفور ومنال سلامة وهبة مجدى ونيرمين ماهر ومهندس ديكور فوزى العوامرى، ومدير التصوير طارق التلمسانى، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإنتاج شركة “فنون ” لمالكيها محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار، وإخراج عادل أديب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر