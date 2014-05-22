بالصور…طارق لطفي يجسد دور ضابط شرطة فى “عد تنازلى”

كتب : رباب يوسف القعيد

قال الفنان طارق لطفى لوكالة أنباء أونا انه لم يشارك الفنانة غادة عبد الرازق فى سباق الرمضانى هذا العام ولكنه سيشارك فى عملين هما جبل الحلال ، وعد تنازلى .

و أشار لطفى لأونا أنه سيفاجىء جمهوره هذا العام فى “عد تنازلى “يجسد شخصية صعبة للغاية، تتمحور حول ضابط شرطة يعيش تاريخاً طويلاً من الهموم والأحزان والانكسارات يأخذ إجازة طويلة بفعل أحداث مرتبطة بمهنته وبإصابات نفسية وجسدية تعرض لها، لكنه يعود إلى العمل بسبب إحدى القضايا المهمة والمؤلمة بالنسبة إليه.

“عد تنازلى” بطولة عمرو يوسف، وكندة علوش، وطارق لطفي، ومحمد فراج، وسيد رجب، ونسرين أمين، وهو من تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة “شادوز” للإنتاج والتوزيع المملوكة لأحمد حلمي وإيهاب السرجاني.

وأيضاً العمل الثانى الذى أعلن عنه لطفى لأونا هو” أبو هيبة في جبل الحلال” ويؤدي دور غجري كان فقيراً معدماً وفجأة أصبح غنياً، فيبحث عمّا يؤذي الناس ويتاجر بالممنوعات، وهو الشخص الوحيد المتسق مع ذاته في المسلسل.

“أبو هيبة فى جبل الحلال ” بطولة محمود عبد العزيز ووفاء عامر وطارق لطفى ونيرمين الفقى وكريم محمود عبد العزيز وخالد سليم ومى سليم وأشرف عبد الغفور ومنال سلامة وهبة مجدى ونيرمين ماهر ومهندس ديكور فوزى العوامرى، ومدير التصوير طارق التلمسانى، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإنتاج شركة “فنون مصر” لمالكيها محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار، وإخراج عادل أديب.