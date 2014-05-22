بالصور…أبو ظبي تختتم فعاليات النسخة السادسة من برنامج ” شاعر المليون”

أبوظبي – شريف سعيد

كانت عقارب الساعة تشير إلى ما بعد منتصف الليل بتوقيت العاصمة الإماراتية أبو ظبي ، حينما كتم ملايين المشاهدين أنفاسهم داخل و خارج الخليج العربي ، بانتظار إسم المتنافس الفائز بالخمسة ملايين درهم و ( بيرق ) الشعر ، في الحفل الذي شهد ختام فعاليات النسخة السادسة من برنامج ( شاعر المليون ) و الذي يعد المحفل الأكبر من نوعه للشعر ( النبطي ) ، هذا الشعر الذي يُلقى ( بالعامية البدوية ) ، لتهتز أرجاء المسرح عقب الإعلان عن فوز الإماراتي ( سيف المنصوري ) بلقب الموسم السادس .

مسرح شاطىء الراحة و الذي يتسع لحوالي ألفين من المتفرجين ، تصدر صفوفه الشيخ ( نهيان بن زايد آل نهيان ) رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الإنسانية و الخيرية ، و الشيخ ( خالد بن حمد آل خليفة ) النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة بالبحرين ، هذا المسرح تنافس عليه بالليلة الأخيرة من المسابقة ستة من شعراء النبط الخليجيين ، ثلاثة من الإماراتيين أصحاب الأرض وهم حمد سعيد البلوشي و سيف المنصوري و علي القحطاني ، و العماني كامل البطحري ، و السعودي مستور الذويبي ، و البحريني محمد العرجاني ، هؤلاء الستة وصلوا إلى تلك المرحلة من بين ثمانية و أربعين أخرين ، بناء على معياري تصويت الجمهور و قرارات لجنة التحكيم .

منصة لجنة تحكيم شاعر المليون ضمت ثلاثة من خبراء الشعر النبطي ، يتوسطها الأردني الدكتورغسان الحسن أحد أهم خبراء التراث الشعبي والشعر النبطي و الذي بدأ حياته الأدبية بليسانس للغة العربية من جامعة عين شمس بالقاهرة و هو الأن الوحيد بالعالم الحاصل على الدكتوراه في تخصص الشعر النبطي ، عن اليمين دائما الشاعر و الروائي ( سلطان العميمي ) و هو أحد أبرز الباحثين الإماراتيين في الثقافة الشعبية ، و على يسار المنصة الكويتي حمد السعيد أحد أشهر شعراء الخليج العربي .

حفل الختام الذي أخرجه على الهواء مباشرة المخرج المصري محمد عاطف عبر ستة عشر كاميرا و استمر لحوالي ثلاث ساعات ألقى فيها الشعراء قصائدهم ، انتهى بحصد الإماراتي ( سيف المنصوري ) للمركز الاول و خمسة ملايين درهم و بيرق الشعر و هو علم أحمر يحمل لقب شاعر المليون ، أما المركز الثاني فقد ذهب للعماني ( كامل البطحري ) مع أربعة ملايين درهم ، و المركز الثالث و ثلاثة ملايين درهم ذهبوا للسعودي ( مستور الذويبي ) ، في حين حصد ( محمد العرجاني ) من البحرين المركز الرابع و مليوني درهم ، أما الإماراتي ( علي القحطاني ) فقد حصل على المركز الخامس و مليون درهم ، هذا و قد أضافت لجنة التحكيم ( استثناءً ) مركزا سادسا و جائزها قدرها ثلاثمائة ألف درهم لارتفاع مستوى المتنافسين ليحتل الإماراتي حمد سعيد البلوشي هذا المركز .

و بنهاية الاحتفالية الصاخبة تم الإعلان عن بدء فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بالموسم السابع من ( شاعر المليون ) الذي تشرف عليه لجنة إدارة المهرجانات و البرامج الثقافية و التراثية في إمارة أبو ظبي و التي تبذلا جهودا واسعة من أجل إعادة تسليط الضوء على الشعر النبطي و تصديره باعتباره أحد أهم أعمدة التراث الشعبي بالمنطقة و الذي يعيد مؤرخو الأدب ظهوره إلى حوالي سنة 450 هجرية في البوادي العربية .