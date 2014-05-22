لقيمات بالجبن من منال العالم

المقاديرللعجينة:

-1 كوب قشدة

-4/3 كوب سكر

-1 حبة بيض

-4/1 3 كوب دقيق

-1 ملعقة صغيرة خميرة فورية



الحشو:

-1 كوب جبن عكاوي محلّى

-4/1 ملعقة صغيرة هيل مطحون

-1 ملعقة كبيرة ماء زهر

-3 ملعقة كبيرة سكر ناعم الحبيبات

للتقديم: شيرة (قطر/ شربات)

طريقة التحضير:

1-العجينة: في وعاء الخلاط، أضيفي القشدة والسكر والبيض والدقيق والخميرة. ثبّتي مضرب العجين، شغّلي على سرعة متوسطة إلى أن تتكوّن عجينة ناعمة ملساء. اعجني لمدة دقيقتين.

2-قطّعي العجينة إلى كرات بحجم الجوزة. ضعي الكرات في صينية منثور عليها الدقيق. غطّيها بقطعة من النايلون، ودعيها في مكان دافئ لحوالي 40 دقيقة.

3-الحشو: في طبق عميق، أضيفي الجبن والهيل وماء الزهر والسكر، قلّبي المكوّنات بالشوكة ليتفتّت الجبن إلى قطع صغيرة جداً.

4-خذي كرة من العجينة، مدّيها بين يديك إلى دائرة صغيرة، ضعي مقدار 2/1 ملعقة صغيرة من الحشو في داخلها، ثم اقفليها بشكل كرة ملساء. ضعيها في الصينية الثانية. أكملي بقية الكرات والحشو. دعي الكرات ترتاح لمدة 15 دقيقة.

5-في مقلاة عميقة، ضعي مقداراً من الزيت بحيث يكون بارتفاع 2 بوصة، سخّني على نار متوسطة. ضعي الشيرة في طبق عميق ودعيه بجانبك أثناء القلي.

6-اقلي لقيمات الجبن في الزيت الساخن إلى أن تصبح ذهبية اللون، انقليها إلى القطر مباشرة، دعيها لدقائق عدة، ثم انقليها مجدّداً إلى طبق تقديم. قدّميها مباشرة.

فكرة من منال:

يحتوي الجبن العكاوي على نسبة عالية من الملح. ولتخفيف الملح وتحلية الجبن، قطّعيه إلى شرائح، ثم انقعيه في الماء لساعات عدة حتى التخلّص من الملح، وتأكّدي من تصفيته وتجفيفه من الماء قبل استعماله لحشو اللقيمات. وتأكّدي أيضاً من إغلاق كرة العجينة جيداً بعد حشوها، لضمان عدم خروج الجبن أثناء القلي.

(هذه المقادير تكفي 60 قطعة).

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