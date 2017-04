متحوّلو X-Men يعودون الى الصالات العربية

X-Men: Days of Future Pastو The Last Days on Mars و Freezer هي ثلاثة أفلام بدأ عرضها في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنها.

X-Men: Days of Future Past

بعد مرور 14 عاماً على إطلاق الجزء الأول من سلسلة أفلام X-Men، يعود المخرج Bryan Singer مع جزء جديد عنوانه X-Men: Days of Future Past يشارك في بطولته Hugh Jackman و Ian McKellen و Jennifer Lawrence. تدور قصة الفيلم في المستقبل حيث يصبح المتحوّلون ملاحقين من قبل مجموعة من الروبوتات يطلق عليهم إسم Sentinels لديهم إمكانية تعديل قدراتهم عند مواجهة أي متحوّل والتفوّق عليه. أمام هذا الواقع الخطير، يرى البروفيسور Charles Xavier أن الأمر الوحيد لإيقاف حرب الإبادة على المتحوّلين هو العودة بالزمن الى الوراء لتغيير مسار المستقبل. أما المرشّح الأوفر حظاً لتنفيذ المهمة فهو Wolverine، فهل سينجح في ذلك؟ X-Men: Days of Future Past فيلم أكشن جيّد أنصحكم بمشاهدته يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن وقطر والعراق ولبنان.

The Last Days on Mars

خلال رحلة سريّة الى كوكب المريخ، يكتشف أحد روّاد الفضاء حجراً متحجّراً فيه نوع من الباكتيريا الحيّة. أمام هذا الواقع ولإيجاد المزيد من المعلومات، يقرر البحث عن أحجار أخرى بالرغم من التعليمات الصارمة التي فرضها قائد السفينة الفضائية. لكن مع مرور الوقت، يلحظ روّاد الفضاء أن أحدهم مفقود فيقررون القيام بمهمة في محاولة لإيجاده ولكن المفاجأة ستكون كبيرة، خطيرة ومميتة ... The Last Days on Mars فيلم خيالي علمي مرعب من بطولة Liev Schreiber و Elias Koteas و Olivia Williams ومن إخراج Ruairi Robinson، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

Freezer

في يوم عيد ميلاده، يواجه Robert كابوساً لم يكن في الحسبان. فهو يتلقّى ضربة على رأسه ليستيقظ بعدها ويجد نفسه محجوزاً في ثلاجة المطعم حيث كان يحتفل بعيد ميلاده. أما من قام بهذا العمل فهي مجموعة تابعة للمافيا الروسية التي يعتقد رئيسها أن Robert بحوذته ثماني مليون دولار! بعد مرور ساعات، يكتشف Robert بأنه ليس الوحيد المحتجز في الثلاجة وليس أمامه سوى حلّ واحد هو البقاء حياً والتخطيط للقضاء على محتجزيه ... Freezer فيلم من نوع التشويق من بطولة Peter Facinelli و Dylan McDermott وإخراج Mikael Salomon، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان.