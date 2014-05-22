انجلينا جولي تكشف سرّ علاقتها بـ "براد بيت"
الخميس 22-05-2014 12:29
تزايد في الآونة الأخيرة زخم الشائعات حول علاقة Angelina Jolie وBrad Pitt، فيما أكّدت النجمة الأمريكية خلال مقابلة أجرتها مع "Extra TV"، أنّ العلاقة التي تجمعها مع خطيبها منذ 8 أعوام هي علاقة متينة جداً.
وقالت Angelina إنّ Brad شخص رائع، وهو أكثر من شريك وحبيب و والد لأطفالهما الـ6، مؤكّدة أنّ علاقة قوية تجمعها به.
ولفتتAngelina خلال مقابلتها أنّهما - كأي ثنائي - يمرّان بكثير من المشاكل والمصاعب، ولكنهما لا يستسلمان أبداً ويعملان لتخطي ذلك سوياً وتاريخهما يشهد على ذلك، وهما يسعيان دائماً لتحقيق الأفضل لهما.
وفي سياق متصل، أكّدت Angelina أنّها سوف تعمل مع Brad مجدّداً، للمرة الاولى منذ عام 2005، في فيلم من كتابتها وسيجسّد قصة طالما تمنى الثنائي تمثيل مثلها.
يذكر أن Angelina Jolie و Brad Pittعلى علاقة منذ عام 2005 ولديهما ستة أطفال، ثلاثة منهم بالتبني.
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