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البحرين تزعم عثورها على طائرة بدون طيار إيرانية

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البحرين تزعم عثورها على طائرة بدون طيار إيرانية البحرين تزعم عثورها على طائرة بدون طيار إيرانية

قالت وزارة الداخلية البحرينية إن طائرة بدون طيار إيرانية عثر عليها فى المملكة الخليجية التى تستضيف الأسطول البحرى الأمريكى الخامس.

ولم يعط بيان اليوم أى تفاصيل أخرى. واتهمت البحرين إيران الشيعية مرات كثيرة بتشجيع الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من عامين فى البحرين من قبل الغالبية الشيعية. وتنفى إيران أن يكون لها دور مباشر.

وأعلنت إيران مؤخرا عن نجاحات تكنولوجية فى الطائرات بدون طيار، بما فى ذلك تكنولوجيا معاد هندستها من طائرة بدون طيار للتجسس تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية استولى عليها شرق إيران فى أواخر عام 2011، ولم يصدر تعليق فورى من إيران أو البحرية الأمريكية بشأن مزاعم البحرين.

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