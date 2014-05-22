عيادة عيون متنقلة من الجميح لخيرية «أطباء طيبة»

أعرب المدير التنفيذي لجمعية أطباء طيبة الخيرية بالمدينة المنورة أحمد بن مبارك الردادي أصالة عن نفسه ونيابةً عن جميع منسوبي الجمعية عن عظيم شكره وتقديره لمؤسسة آل الجميح الخيرية على مبادراتها الخيرية ودعمها المتواصل الذي تحضى به الجمعية، مشيراً إلى أن المشاريع الخيرية التي تدعمها مؤسسة آل الجميح الخيرية تساهم بشكل كبير في التخفيف عن كاهل المرضى المستفيدين من خدمات الجمعية.

جاء ذلك بعد أن تلقت جمعية أطباء طيبة الخيرية مبادرة من مؤسسة آل الجميح تمثلت في تكفل الأخيرة بتجهيز عيادة متنقلة متخصصة في طب العيون عبارة عن شاحنة مجهزة بكامل التجهيزات الطبية تقدم من خلالها الخدمات الطبية للمرضى في المدينة المنورة ومحافظاتها والقرى والهجر التابعة لها. المدير التنفيذي لجمعية أطباء طيبة الخيرية بالمدينة المنورة أكد بأن هذا الدعم يرمي إلى تحقيق تعاون مثمر يفضي إلى توفير العلاج المجاني للمرضى المحتاجين، مع تقديم العناية الصحية الخيرية لهم.