جامعة جازان توقع اتفاقية تعاون مع مركز الأبحاث الزراعية

جازان-رؤى مصطفى تصوير:مرزوق الفيفي

وقعت جامعة جازان ممثلة في مركز البحوث والدراسات البيئية اتفاقية تعاون بحثي وأكاديمي مع وزارة الزراعة ممثلة في مركز الأبحاث الزراعية بجازان ومثل الجامعة المشرف على مركز البحوث والدراسات البيئية الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى باصهي ومثل وزارة الزراعة مدير مركز الأبحاث الزراعية بجازان المهندس صالح بن علي القحطاني بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن علي ربيع.

وأوضح الدكتور ربيع أن بنود الاتفاقية نصت على أن يتعاون الطرفان في النشاطات البحثية والتدريبية ويستثمرا سوياً كل فرص التمويل المتاحة لدعم هذا النشاط، وتحقيق مصالحهما المشتركة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا أن الاتفاقية تهدف إلى مشاركة الخبراء في البحوث وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بما يتماشى مع الأنظمة السارية، إلى جانب بذل قصارى جهدهما للتسهيل لمنسوبيهما من الأكاديميين والباحثين والطلاب لاستعمال التجهيزات والموارد المتاحة من معامل وحقول ومكتبات، فضلا عن تشكيل لجان للإشراف ولدعم ومراقبة وتنظيم أي أنشطة مشتركة.