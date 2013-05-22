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رئيس الوزراء الجزائرى يرأس وفد بلاده فى الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا

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رئيس الوزراء الجزائرى يرأس وفد بلاده فى الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا رئيس الوزراء الجزائرى يرأس وفد بلاده فى الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا

يرأس رئيس الوزراء الجزائرى "عبد المالك سلال" وفد بلاده فى أعمال الدورة العادية 21 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى المزمع عقدها يومى الأحد والاثنين المقبلين فى أديس أبابا.

وذكر بيان صادر اليوم، الأربعاء، عن ديوان رئيس الوزراء الجزائرى، أن هذه القمة التى تندرج فى إطار إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية للاتحاد الأفريقى ستخصص لبحث النزاعات على مستوى القارة.

وأضاف البيان أن سلال سيشارك عشية انعقاد القمة فى اجتماع لجنة رؤساء الدول العشر حول إصلاح منظمة الأمم المتحدة والاجتماع الـ29 لرؤساء دول وحكومات اللجنة المكلفة بتوجيه النيباد والدورة الـ19 للمنتدى الأفريقى للتقييم من قبل النظراء المرتقبة يوم السبت المقبل فى العاصمة الأثيوبية.

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