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ممثلون من 5 جهات مانحة يزورون الجمعيات الخيرية بالجوف

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ممثلون من 5 جهات مانحة يزورون الجمعيات الخيرية بالجوف ممثلون من 5 جهات مانحة يزورون الجمعيات الخيرية بالجوف

    قام وفد من خمس مؤسسات خيرية مانحة مختلفة بالمملكة بزيارة منطقة الجوف، واستقبلتهم جمعية البر الخيرية بمنطقة الجوف فيما قاموا بجولة على بعض الجمعيات في سكاكا وصوير ودومة الجندل وقارا.

عقب ذلك استقبل الوفد أمين عام بر الجوف الدكتور نواف الخالدي بمقر الجمعية حيث عقد اجتماع حضره الممثلون عن الجمعيات الخيرية بالمنطقة وممثلوا الجهات الخيرية المانحة، وتم إطلاع المانحين خلالها على برامج تلك الجمعيات واحتياجاتها ويأتي ذلك رغبة من تلك الجهات في تقديم دعم للجمعيات بالمنطقة.

وفي نهاية الاجتماع قدم الخالدي شكره وتقديره لممثلي الجهات الداعمة على وقفتهم الجادة مع جمعيات منطقة الجوف، مؤملاً أن تلقى كافة الجمعيات دعماً لبرامجها وأنشطتها، ومؤكداً على دور جمعية البر الخيرية بالجوف الريادي باحتضان اللقاءات المماثلة والتي تسهم في عملية تطوير العمل الخيري بالمنطقة.

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