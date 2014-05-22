مدير تعليم الشرقية: 80 % نسبة المباني المستأجرة للمباني الحكومية

الخبر – إبراهيم الشيبان تصوير – زكريا العليوي

أكد محافظ محافظة الخبر الأستاذ سليمان الثنيان أهمية دعم المتميزين والمتميزات في كافة المجالات لاسيما التعليمية منها وذلك لارتباطها المباشر بالأجيال التي ستقود دفة التقدم والتطور في بلادنا الغالية، مشيراً إلى أن التعليم ركن أساسي توليه الدولة جل اهتمامها وعنايتها، وقد أغدقت عليه الأموال ورصدت له الميزانيات الكبيرة إيماناً منها بأن الاستثمار في العقل البشري هو الاستثمار الحقيقي.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تكريم الفائزين بجائزة مكتب التربية والتعليم بالخبر للتميز في دورتها الأولى والبالغ عددهم 36 فائزاً وفائزة، بحضور مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس والمساعدين والشريك الاستراتيجي للجائزة سعد بن صليب العتيبي، والداعمين ومديري الإدارات الحكومية والفائزين وذويهم.

فيما لفت الدكتور المديرس أن جائزة التميز بالخبر جاءت مكملة لجوائز التميز الأخرى التي تشهدها المنطقة ومن أبرزها جائزة الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية للتميز وجميع تلك الجوائز تسهم في دعم جائزة وزارة التربية والتعليم التي من أبرز معالمها وأهدافها التركيز على الجودة والإتقان مباركاً لجميع الفائزين في الدورة الأولى، مضيفاً بأن المنطقة الشرقية حصلت ولله الحمد على عدد من جوائز التميز وعلى سبيل المثال تحقيق المملكة للمركز الثالث مؤخراً على مستوى العالم في مسابقة الانتل في الولايات المتحدة الأمريكية لتحقق بذلك السبق عالمياً في مجال الابتكار والاختراع.

وعن احتياجات المنطقة الشرقية للمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ذكر الدكتور المديرس، بأن نسبة المدارس المستأجرة بالنسبة للمدارس الحكومية 79،9% مدرسة وهذه النسبة مازالت منخفضة وتمثل هاجسا لنا بالإدارة، ونعمل بتوجيهات من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف للوصول بالمنطقة بأن تكون كل المدارس حكومية وسنصل إلى النسبة الصفرية من تلك المباني قريبا، ونعمل بالتوازي خططا لشراء أراضي وقد تم ذلك بشراء بعض الأراضي بالأحياء التي هي بحاجة للمدارس فكل بيت مستأجر اذا اقتضت الحاجة له فسيتم استبداله بمبنى حكومي وهذا هو المخطط له سواء بالخبر أو اي منطقة من مناطق المنطقة الشرقية، وعن الآلية المتبعة في شروع إدارة التربية والتعليم في بناء المدارس الحكومية في الأحياء الجديدة، أوضح ان ذلك راجع لإدارة التخطيط بإدارة التربية والتعليم والى الكثافة السكانية في تلك المناطق وبالتعاون بين كثير من الدوائر الحكومية ذات الاختصاص، ونحن بإدارة التربية والتعليم لا نقيم مبنى حكوميا حتى نتأكد من الاستفادة منه بشكل كبير.