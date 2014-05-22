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طالبة من الدوادمي تحقق ميدالية معرض «ايتكس» الفضية

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    حققت الطالبة مها رجاء غزاي العتيبي من ثانوية الودي بمحافظة الدوادمي، المركز السادس في مجال الابتكارات العلمية بمشروع "أنا أسمعك" في مجال الطب والعلوم الصحية، خلال مشاركتها في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات "ايتكس" والمنعقد في ماليزيا في العاصمة كوالالمبور في الثامن من مايو 2014 الماضي.

وأوضحت ل "الرياض" مديرة مسار الابتكار بإدارة التربية والتعليم بالدوادمي ومشرفة النشاط العلمي الأستاذة جميلة بنت جزاء العتيبي، أن الطالبة مها العتيبي حصلت على الميدالية الفضية خلال مشاركتها في معرض "ايتكس"، وذلك بعد تأهلها على مستوى المملكة. من جهة أخرى قدمت أسرة إدارة التربية والتعليم في الدوادمي للطالبة مها العتيبي ولذويها ولقسم نشاط الطالبات "شعبة النشاط العلمي" بخالص التهاني والتبريكات متمنين لأبناء وبنات الوطن مزيداً من التقدم العلمي.

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