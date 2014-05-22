بالصور .. أشرف عبد الباقى مستمر فى تصوير” أنا وبابا وماما “

كتب : رباب يوسف القعيد

قال الفنان أشرف عبد الباقى لوكالة أنباء أونا أنه مستمر فى تصوير مسلسل أنا وبابا وماما وذلك بعد الأشاعة التى تردد مؤخراً عن توقف تصوير مسلسل “أنا وبابا وماما بسبب مشاكل انتاجية ما تردد عن توقف المسلسل غير صحيح، حيث انتهي طاقم العمل من تصوير 70 % في المئة من مشاهد المسلسل وهو مكون من 60 حلقة تعرض 30 منها في شهر رمضان المقبل و30 حلقة الأخرى خارج الموسم الرمضاني.

وتدور أحداث المسلسل حول طريقة تربية الأولاد هذه الأيام بطريقة مختلفة عن طريقة تربية الآباء زمان.

بطولة أشرف عبدالباقي ونشوي مصطفي ولقاء سويدان، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج مايكل ييوح.