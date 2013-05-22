المعارضة السورية تحذر من العمليات الإرهابية بلبنان خلال الأيام القادمة

حذرت القيادة المشتركة للجيش السورى الحر اليوم الأربعاء من وقوع "عمليات إرهابية" فى لبنان خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال فهد المصرى المتحدث الإعلامى مسؤول إدارة الإعلام المركزى فى القيادة المشتركة للجيش السورى الحر، فى تصريح صحفى بباريس، إنه وردت للقيادة المشتركة للجيش السورى الحر معلومات تعتبر غاية فى الخطورة على أمن واستقرار لبنان وأمن وحياة اللبنانيين.

وأضاف أن القيادة المشتركة تحرص على كشف هذه المعلومات بغية إحباط الخطة الإيرانية والتى من المرجح أن ينفذها "حزب الله" قبل يوم 25 من الشهر الجارى موعد خطاب حسن نصر الله والاحتفالات المرتقبة بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

وكشف المصرى أن الخطة تتضمن قيام "حزب الله" بتنفيذ عدة تفجيرات فى العديد من المناطق اللبنانية المحسوبة على الحزب وتتركز فيها قاعدته الشعبية تؤدى إلى أضرار مادية وبشرية، حيث تهدف (الخطة) إلى التغطية على هزيمة الحزب فى جبهة القصير والحد من احتقان عشرات العائلات اللبنانية التى قتل أو جرح أبناءها فى سوريا.