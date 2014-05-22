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من الأجمل بفستان "Cavalli"... كريستين تشينوويث أم أشوريا راي؟

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من الأجمل بفستان "Cavalli"... كريستين تشينوويث أم أشوريا راي؟ من الأجمل بفستان "Cavalli"... كريستين تشينوويث أم أشوريا راي؟

الأربعاء 21-05-2014 12:52

تتميز تصاميم "Roberto Cavalli" بفخامتها، كما أنها تتكرر باستمرار في إطلالات النجمات المختلفة، وقد ظهر نفس الفستان الذهبي بإطلالتين أنيقتين في أكبر المحافل السينمائية.

ظهر هذا الفستان على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي، وتألقت به الممثلة الهندية الأنيقة أشوريا راي Aishwarya Rai البارحة، وكانت واحدة من أجمل الإطلالات خلال أيام المهرجان، بينما اختارته الممثلة كريستين تشينوويث Kristin Chenoweth لإطلالتها في حفل الأوسكار هذا العام.

تتمتع كل من النجمتين بإطلالة مختلفة عن الأخرى، فأي منهما كانت الأجمل برأيك؟

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سيدتي