ماريون كوتيار ترتدي فستان من الخردة في مهرجان كان

بعد مرور أسبوع على انطلاقة مهرجان كان السينمائي شهدنا خلاله أجمل وأفخم الإطلالات على السجادة الحمراء لم نتوقع أن نشهد إطلالة غريبه مثل إطلالة النجمة ماريون كوتيار Marion Cotillard بفستان من Margiela .

ظهر هذا الفستان في أسبوع الموضة للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2014 خلال عرض دار Margiela وقد صرحت الدار بأن هذا الفستان صنع كلياً من الخردوات التي وجدت في السوق الحرة كما استغرق صنعه 67 ساعة . وقد نسقت ماريون كوتيار هذا الفستان بطريقة عصرية مع حذاء بوت وتسريحة شعر مرفوعه.

لا يمكن أن نتصور بأن هذا الفستان الجميل كان بالأصل مجموعة من القطع العشوائية التي وضعت مع بعضها في إطار جذاب ، فما هو رأيك بإطلالة النجمة وهل كانت مناسبه لمهرجان كان ؟