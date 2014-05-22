أخبار عاجلة

تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

ماريون كوتيار ترتدي فستان من الخردة في مهرجان كان

Google+ Print
ماريون كوتيار ترتدي فستان من الخردة في مهرجان كان ماريون كوتيار ترتدي فستان من الخردة في مهرجان كان

الأربعاء 21-05-2014 13:54

بعد مرور أسبوع على انطلاقة مهرجان كان السينمائي شهدنا خلاله أجمل وأفخم الإطلالات على السجادة الحمراء لم نتوقع أن نشهد إطلالة غريبه مثل إطلالة النجمة ماريون كوتيار Marion Cotillard بفستان من Margiela .
ظهر هذا الفستان في أسبوع الموضة للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2014 خلال عرض دار Margiela وقد صرحت الدار بأن هذا الفستان صنع كلياً من الخردوات التي وجدت في السوق الحرة كما استغرق صنعه 67 ساعة . وقد نسقت ماريون كوتيار هذا الفستان بطريقة عصرية مع حذاء بوت وتسريحة شعر مرفوعه.
لا يمكن أن نتصور بأن هذا الفستان الجميل كان بالأصل مجموعة من القطع العشوائية التي وضعت مع بعضها في إطار جذاب ، فما هو رأيك بإطلالة النجمة وهل كانت مناسبه لمهرجان كان ؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي