الأمم المتحدة: معلومات "متزايدة" عن استخدام أسلحة كيميائية بسوريا

نيويورك (أ. ف. ب)

دعت الأمم المتحدة اليوم مجددا دمشق للسماح لخبرائها بالتحقيق فى سوريا بشأن الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى "معلومات متزايدة" حول استخدام هذه الأسلحة فى النزاع.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط "روبرت سيرى"، أمام مجلس الأمن الدولى: "إزاء معلومات متزايدة حول استخدام أسلحة كيميائية نطلب بإلحاح مرة جديدة من الحكومة السورية السماح بإجراء التحقيق بدون مزيد من التأخير".

ولم يعط سيرى توضيحات عن هذه المعلومات ولا عن مصداقيتها، وبحسب دبلوماسيين قدم الغربيون إلى الأمم المتحدة تفاصيل عن حالات جديدة مفترضة لاستخدام أسلحة كيميائية فى سوريا.

وفى انتظار ضوء أخضر من دمشق ذكر سيرى بأن محققى الأمم المتحدة "يفعلون ما بوسعهم لجمع وتحليل المعلومات المتوفرة" خارج سوريا، خصوصا من خلال الاتصال بأطباء ولاجئين فى البلدان المجاورة.

وتطالب الأمم المتحدة، منذ أسابيع عدة بدون نتيجة دمشق، بالسماح لخبرائها بالتحقيق بشأن الاتهامات المتبادلة بين الحكم والمعارضة حول استخدام أسلحة كيميائية.

وتصر الحكومة السورية على أن يقتصر هذا التحقيق على حادث وقع قرب حلب (شمال) فى 23 مارس الماضى، وتقف وراءه المعارضة المسلحة، بحسب قولها. وطالبت فرنسا وبريطانيا بإجراء تحقيق حول حوادث عدة تتهمان بها الجيش السورى خصوصا فى حمص (وسط) فى ديسمبر 2012.