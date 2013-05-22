أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة: معلومات "متزايدة" عن استخدام أسلحة كيميائية بسوريا

Google+ Print
الأمم المتحدة: معلومات "متزايدة" عن استخدام أسلحة كيميائية بسوريا الأمم المتحدة: معلومات "متزايدة" عن استخدام أسلحة كيميائية بسوريا

نيويورك (أ. ف. ب)

دعت الأمم المتحدة اليوم مجددا دمشق للسماح لخبرائها بالتحقيق فى سوريا بشأن الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى "معلومات متزايدة" حول استخدام هذه الأسلحة فى النزاع.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط "روبرت سيرى"، أمام مجلس الأمن الدولى: "إزاء معلومات متزايدة حول استخدام أسلحة كيميائية نطلب بإلحاح مرة جديدة من السورية السماح بإجراء التحقيق بدون مزيد من التأخير".

ولم يعط سيرى توضيحات عن هذه المعلومات ولا عن مصداقيتها، وبحسب دبلوماسيين قدم الغربيون إلى الأمم المتحدة تفاصيل عن حالات جديدة مفترضة لاستخدام أسلحة كيميائية فى سوريا.

وفى انتظار ضوء أخضر من دمشق ذكر سيرى بأن محققى الأمم المتحدة "يفعلون ما بوسعهم لجمع وتحليل المعلومات المتوفرة" خارج سوريا، خصوصا من خلال الاتصال بأطباء ولاجئين فى البلدان المجاورة.

وتطالب الأمم المتحدة، منذ أسابيع عدة بدون نتيجة دمشق، بالسماح لخبرائها بالتحقيق بشأن الاتهامات المتبادلة بين الحكم والمعارضة حول استخدام أسلحة كيميائية.

وتصر الحكومة السورية على أن يقتصر هذا التحقيق على حادث وقع قرب حلب (شمال) فى 23 مارس الماضى، وتقف وراءه المعارضة المسلحة، بحسب قولها. وطالبت فرنسا وبريطانيا بإجراء تحقيق حول عدة تتهمان بها الجيش السورى خصوصا فى حمص (وسط) فى ديسمبر 2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج