مدير اف بي اي: الجرائم الاليكترونية تمثل “تحديا هائلا” للولايات المتحدة

اعترف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) جيمس كومي بان الاجهزة الامنية تواجه “تحديا هائلا” للحد من الجرائم الاليكترونية.

جاء ذلك في تصريح بعد يومين من اتهام وزارة العدل الامريكية لخمسة من المسئولين العسكريين الصينيين بالقيام باعمال قرصنة وتجسس على شركات امريكية للاستيلاء على اسرار تجارية.

> وقال مدير ال (اف بي اي) في شهادته امام اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ ان هناك شركات كبرى امريكية تعرضت للاختراق من جانب الصينيين بينما هناك شركات اخرى لم تكتشف بعد تعرضها لاعمال القرصنة.

واضاف ان تركيز مكتب التحقيقات الفيدرالي على جرائم القرصنة في الوقت الحالي عزز من الاحتياج لخبراء تقنيين رفيعي المستوى.

وكانت وزارة العدل الامريكية قد اتهمت يوم الاثنين الماضي قراصنة صينيين باختراق شبكات الكمبيوتر الخاصة بشركات كبرى امريكية للصلب واخرى خاصة بالتكنولوجيا الشمسية والنووية بهدف تحقيق التفوق في الاسواق التجارية.

أ ش أ