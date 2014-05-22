الرئيس المالي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار

دعا الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا ب”وقف فوري لاطلاق النار” في المعارك الدائرة التي بدأت صباح الاربعاء بين القوات المالية والمجموعات المسلحة في مدينة كيدال وسيطر خلالها المسلحون على مدن أخرى في شمال البلاد.

وجاء في بيان للحكومة تلاه عبر التلفزيون في وقت متأخر من الليلة الماضية المتحدث باسمها الوزير ماهاماني با “نتيجة لهذه المواجهات التي أوقعت العديد من الجرحى والخسائر في الارواح” طلب الرئيس المالي “طبقا لرغبة الامين العام للامم المتحدة وباسم الاسرة الدولية وقفا فوريا لاطلاق النار”.

وأقرت الحكومة بأن المعارك في كيدال لم تكن في مصلحة الجنود الماليين الذين حاولوا استعادة المدينة من أيدي المجموعات المسلحة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة ان “الجنود الذين انهكتهم مشاكل التنسيق والمخابرات اضطروا الى التراجع تحت وابل نيران المجموعات المسلحة المدعومة من القاعدة وتجار المخدرات”.

> وأبلغت مصادر في الحركة الوطنية لتحرير أزواد وكالة أنباء الشرق الأوسط فجر اليوم الخميس سيطرتها على مدينة اجلهوك الاستيراتيجية بعد تراجع بعض افراد الجيش المالي واستسلام آخرين.

وتتهم الحركات الأزوادية التي باتت تسيطر على معظم المناطق الاستيراتيجية في الشمال المالي الجيش المالي، بالبدء بالهجوم على المقاتلين الأزواديين صباح الاربعاء في مدينة كيدال كبرى مدن الشمال المالي التي تتمتركز بها القبائل العربية والطوارقية وهما أقليتان في جمهورية مالي ظلت تطالبان بالاستقلال عن باماكو منذ خمسة عقود.

وأبدى قياديون في الحركة الوطنية لتحرير أزواد خلال اتصال هاتفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط فجر الخميس استعدادهم للحوار لكنهم يؤكدون أن باماكو تدفعهم نحو الحرب ويرون أنه لا خيار آخر غير اللجوء والاحتكام إلى السلاح للدفاع الشرعي عن النفس”.

أ ش أ