موريتانيا تندد بالتفجيرات الارهابية في نيجيريا

نددت الحكومة الموريتانية بالتفجيرات التي شهدتها مدن جوس وكانو وشيبوك في نيجيريا وأدت إلى سقوط أكثر من مائة وخمسين ضحية وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وعبرت الحكومة الموريتانية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن ” استنكارها وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي والإجرامي الذي يتنافى مع مبادئ وقيم ديننا الإسلامي الحنيف، التي لا تقبل أي تبرير لاستهداف المدنيين”.

وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب نيجيريا حكومة وشعبا، مجددة موقفها الدائم ب ” إدانة كافة أشكال العنف والإرهاب مهما كان فاعلها “.

وعبرت الحكومة الموريتانية عن قناعتها الراسخة بأن الأسلوب السلمي وفضيلة الحوار ” يظلان الطريق الأمثل لتحقيق التفاهم والاتفاق سبيلا إلى العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة للشعوب و المجتمعات في جو من الأمن والاستقرار “.

وكانت موريتانيا قد عانت قبل خمسة أعوام من مشكل الارهاب الذي قضى على بعض جنودها وضباطها وسياحها قبل وصول الرئيس الحالي للحكم والاصلاح الذي شهدته القوات المسلحة وقوات الامن.

أ ش أ