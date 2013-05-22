"هاأرتس" الإسرائيلية تسخر من الأسد برسم "كاريكاتيرى"

استعرض رسام الكاريكاتير الإسرائيلى "بدرمان" بصحيفة "هاأرتس" قوة الجيش الإسرائيلى أمام الجيش النظامى السورى، حيث رسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وهو يقوم بتوجيه لكمات إلى وجه الأسد، وتعرض الأسد إلى إصابات شديدة حيث بدا مترنحاً من لكمات نتنياهو.

وعلى جانب آخر، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلى اللواء أمير أشل، أن سلاح الجو مستعد للقيام بأى عمل عسكرى تجاه سوريا إذا ما طلب منه ذلك، مؤكدا أن قوة الأسد تتهاوى.

وأكد "أشل" أن الأسد أصبح خالى الوفاض فطبقا لمعلومات استخباراتية فإن الأسد لن يتمكن من شراء صاروخا آخر عقب صفقة صواريخ "إس 300" الأخيرة من روسيا.