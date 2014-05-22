«الأزوادية» تسيطر على «منكا» في مالي.. والجيش يفر للنيجر

أعلنت الحركات الأزوادية المسلحة، مساء الأربعاء، سيطرتها على بلدتي «منكا» في أقصى شمال شرقي مالي، والتي تبعد 100 كيلومتر من النيجر.

وقالت مصادر محلية إن «وحدات الجيش المالي، التي كانت متواجدة هناك فرت إلى مناطق محاذية للنيجر».

وذكرت مصادر بالحركات «الأزوادية» أن «الجيش المالي انسحب أمام مقاتليهم، ليسيطروا على منكا من دون قتال».

وكانت الحركات المسلحة وأبرزها الحركة الوطنية لتحرير «أزواد» والمجلس الأعلى لوحدة «أزواد» تمكنت من بسط السيطرة على كيدال، بعد معارك عنيفة مع الجيش الحكومي، وأعلنت سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش والقبض على عدد من الأسرى.