«أوباما» يرسل 80 جنديًا إلى تشاد لإنقاذ «فتيات نيجيريا»

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 80 جنديًا في الأراضي التشادية، للمساعدة في الجهود الهادفة إلي إنقاذ نحو 230 فتاة تم اختطافهن، 15 أبريل الماضي، من داخل مدرسة ببلدة «شيبوك» بولاية بورنو شمال شرق البلاد، على يد أشخاص يعتقد أنهم أعضاء في «بوكو حرام».

وبحسب وسائل إعلام نيجيرية، فالرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أرسل إلى الكونجرس رسالة يخبره بنشر الجنود، بهدف دعم البعثات الاستخباراتية وطائرات الاستطلاع، التي تقوم بجمع المعلومات عن أماكن تواجد الفتيات.

وأشارت إلى أن «الرئيس أوباما أكد أن القوات ستظل في المنطقة إلي أن يتم حل حزمة الفتيات المختطفات».