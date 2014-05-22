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"الشباب" تنظم دورة تدريبية لتأهيل مساعدى قائد الكشافة يونيو المقبل

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"الشباب" تنظم دورة تدريبية لتأهيل مساعدى قائد الكشافة يونيو المقبل "الشباب" تنظم دورة تدريبية لتأهيل مساعدى قائد الكشافة يونيو المقبل

تنفذ الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة دورة تدريبية متخصصة لتأهيل مساعدى قائد الوحدة الكشفية بالمحافظات خلال الفترة من 1 حتى 5 يونيو المقبل بمركز شباب الجزيرة.

ويشارك بالدورة 108 متدربين لفرق الكشافة والأشبال والمرشدات والزهرات بهدف الارتقاء بالمهارات القيادية لدى مدربى الفرق الكشفية، وتأهيل العناصر الكشفية المتميزة بالمحافظات.

ويتدرب المشاركون بالدورة على أيدى مدربين متخصصين من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ويتم منح المتدربين المادة العلمية للدورة ومحتوى للأنشطة الكشفية التى سيتم تدريب الفرق الكشفية عليها بمراكز الشباب.

ويحصل المتدربون فى نهاية الدورة على شهادة معتمدة من قبل الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

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