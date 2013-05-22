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ولى العهد السعودى يعود إلى جدة فى ختام زيارة لتركيا

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ولى العهد السعودى يعود إلى جدة فى ختام زيارة لتركيا ولى العهد السعودى يعود إلى جدة فى ختام زيارة لتركيا

وصل سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى إلى جدة قادما من أنقرة، بعد زيارة رسمية لتركيا استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس التركى عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وبحث معهما العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، وشهد توقيع عدد من المشروعات المشتركة. 


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واستعرض الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة الأوضاع فى سوريا وفلسطين، والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة من أجل وقف العنف فى سوريا وتمكين كل من الشعبين السورى والفلسطينى من الحصول على حقوقهما المشروعة.

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