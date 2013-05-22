وزير الشئون الدينية التونسى يرفض نشر "الوهابية" و"التشيع" فى بلاده

تونس- (أ. ف. ب)

أعلن وزير الشئون الدينية التونسى، نور الدين الخادمى، أن نشر "الوهابية" و"التشيع" فى بلاده التى تعتنق إسلاما سنيا على مذهب الإمام مالك وعقيدة الإمام الأشعرى "أمر مرفوض".

وقال الوزير، فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، إن "الوهابية حركة فكرية اجتماعية إصلاحية جاءت منذ عقود فى أرض الحجاز، وكانت تعبر عن ذلك الواقع، وقامت بدورها وأخفقت فيما أخفقت فيه، واستنساخ هذه الحركة فى واقع آخر (تونس) لا يقول به أى عاقل".

وأضاف أن تونس "لها خصوصياتها الدينية فهى سنية على مذهب الإمام مالك، وعقيدة الإمام الأشعرى" و"ليست بلدا طائفيا" لافتا إلى أن "الوحدة المذهبية فى بلاده جزء من الوحدة الوطنية".

ونفى الوزير أن يكون ومعاونوه فى وزارة الشئون الدينية "وهابيين" مثلما تتهمهم وسائل إعلام محلية.

وردا عن سؤال حول نشر جهات أجنبية "التشيع" فى تونس قال الوزير إن "إحلال" أو "فرض أنماط (مذهبية) جديدة مرفوض".