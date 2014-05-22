أمير الرياض: بلادنا تنعم بتطبيق شرع الله والتكاتف بين القيادة والشعب

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصر الحكم امس، وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ووكلاء الوزارة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض. وقال وزير العدل "لقد قامت هذه الدولة على التوحيد وتحكيم الشريعة الإسلامية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها توفيقاً على ما تسير عليه من تحكيم لكتاب الله وتطبيق الشريعة"، منوهاً بدور الإمارة في دعم القضاء الشرعي. من جهته قال سمو أمير منطقة الرياض "إن هذه البلاد تنعم بتطبيق شرع الله، كما تنعم ولله الحمد بالترابط والتكاتف بين القيادة والشعب". وأعرب سموه عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير التوفيق والسداد للجميع.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس، محافظي المنطقة، الذي قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض. وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير للجميع التوفيق والسداد لخدمة الوطن.

كما استقبل الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم امس، رئيس "أرامكو السعودية" المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومنسوبي الشركة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض. وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير للجميع التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، الذي هنأ سموه بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض. وقد أعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره للفريق أول القحطاني على التهنئة، داعياً الله العلي القدير للجميع التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما استقبل الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم امس، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان ومنسوبي الهيئة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة. وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير للجميع التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض. وقال مدير جامعة الإمام في كلمة له "نهنئكم يا سمو الأمير بهذه الثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-" وأضاف "لقد سمعنا كلمات خادم الحرمين الشريفين التي تحدث بها أمام سموكم أثناء تشرفكم بالقسم بين يديه وهذه الكلمات صدرت من قلب أب حاني عطوف صاحب قلب كبير حريص على الصغير والكبير والذكر والأنثى والمواطن والمقيم فسطر كلاماً -حفظه الله- يكتب بماء من ذهب عندما قال -رعاه الله- (أريدك أن تهتم بالمواطن أكثر مما تهتم بي). وتابع "يجب على الجميع أن يعرف قيمة ولاة أمر هذه البلاد الغالية فالرجل الأول في هذه الدولة المباركة وهو خادم الحرمين الشريفين ينظر إلى المواطن ويوصي ابنه أمير منطقة الرياض أكبر المناطق في المملكة بأن يهتم بالمواطن بأكثر ممن يهتم بوالده ووالد الجميع -حفظه الله-". من جهته أعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير للجميع التوفيق والسداد للجميع لخدمة الدين والمليك والوطن.

كما استقبل الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم امس رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح العلي ومنسوبي الهيئة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض. وقد أعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير التوفيق والسداد للجميع لخدمة هذا الوطن.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس، صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري عضو مجلس الشورى، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في كلمة ألقاها خلال الاستقبال عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة.

وقال سموه: نحن في إمارة منطقة الرياض عاملون على تحقيق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، وسائرون على نهج الذين سبقونا من أصحاب السمو الملكي الأمراء لتلبية حاجات المواطن في المنطقة ورعاية مصالحه».

وأضاف سموه «إن نهج إمارة منطقة الرياض يطبق التعاون مع جميع الجهات الحكومية لخدمة أولياتها وهو المواطن الذي يحرص سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كل الحرص ونحن عاملون على تحقيق توجيهاته - أيده الله - من دون تحيز وبتطبيق لشرع الله».

وفي ختام كلمته سأل سموه الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لخدمة هذا الدين ثم المليك والوطن.