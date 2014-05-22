خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 16 قـاضيـاً.. بـديـوان المظـالـم

الرياض-واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - أمراً ملكياً، بترقية وتعيين (16) قاضياً على مختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم. وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار أن الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن تعيين (5) قضاة وفقاً للأعمال القضائية النظيرة على النحو التالي: قاضيان على درجة (قاضي أ) وقاضيان على درجة (قاضي ب) وقاضٍ واحد على درجة ملازم قضائي، كما تضمن الأمر الملكي الكريم ترقية قاضٍ من درجة رئيس محكمة (أ) إلى درجة قاضي استئناف وتعيين ( 9 ) قضاة على درجة قاضي (ب) وتعيين قاضٍ واحد على درجة ملازم قضائي. وأكد الشيخ النصار أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله ودعمه لمرفق القضاء؛ وسعياً منه لخدمة المرافق العدلية عامة وديوان المظالم خاصة الذي خُصص له مشروع كامل وهو مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وأبان رئيس ديوان المظالم أن هذه التعيينات المستمرة هي ثمرة من ثمار هذا المشروع، مؤكداً إسهام التعيينات في سرعة الإنجاز والبت في القضايا المنظورة لدى ديوان المظالم. وسأل الشيخ عبدالعزيز النصار المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء لدعمه مرفق القضاء عامة وديوان المظالم على وجه الخصوص وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه على كل شيء قدير وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.