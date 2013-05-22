لجنة إقرارات الذمة تفحص إقرارات الرئيس السودانى وعدد من المسئولين

كشفت لجنة إقرار الذمة المالية بوزارة العدل السودانية فى اجتماعها الدورى برئاسة وزير العدل محمد بشارة دوسة، عن فحص إقرار ذمة الرئيس عمر البشير، وكذلك رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر وعدد من الوزراء.

وأضاف مستشار الإعلام بوزارة العدل أحمد شرف الدين - فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أن وزير العدل تنحى من رئاسة اللجنة مؤقتا لفحص ذمته المالية ليرأسها محمد أحمد أبوسن رئيس القضاء، مؤكدا أن اللجنة برئاسة وزير العدل فحصت إقرارات ذمة عدد من الوزراء وذلك وفقا لأحكام قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1998.

وقال شرف الدين: إن اللجنة سوف تباشر أعمالها لفحص بقية الإقرارات حسب جدولها الدورى للاجتماعات.