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إشادة خليجية بجهود المملكة لمكافحة فيروس «كورونا» ودعوة إلى التنسيق في موسم الحج

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    أشادت دولة الكويت ومملكة البحرين بجهود المملكة العربية في مكافحة فيروس الكورونا، وذلك خلال افتتاح أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد على هامش أعمال الدورة ال 67 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف أمس.

وقال وزير الصحة الكويتي علي سعد العبيدي في كلمة خلال الاجتماع "إن المملكة العربية السعودية تستحق التهنئة على الجهود المبذولة بأسلوب علمي دقيق في التعامل مع هذا الطارئ الصحي"، موضحاً أن تلك الجهود تحظى بدعم الكويت ودول مجلس التعاون والجهات المعنية المتخصصة من خلال التنسيق المتواصل مع وزارات الصحة وفق منظومة العمل الصحي المشترك بين دول مجلس التعاون. وأضاف أن "نجاحات مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدت أيضًا على الصعيدين الدولي والإقليمي بقرارات وبرامج تلتزم بدستور منظمة الصحة العالمية الصادر العام 1948 وحرص الكويت وكل الدول أعضاء المجلس على تطبيقه فانعكس هذا ايجابيًا في تقارير المنظمة حول دول المجلس"، مبينًا أن "هذا النجاح كان له تأثير ملموس أيضًا على صورة دول المجلس في المنظمات الدولية لاسيما مؤشرات التقدم في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة مثل مؤشرات تحسين صحة الأمومة والطفل ومكافحة الأمراض السارية والتصدي لها وتطبيق المبادرات والبرامج الصحية المتعددة".

من جانبه، أشاد وزير الصحة البحريني صادق بن عبدالكريم الشهابي بجهود المملكة في مكافحة فيروس الكورونا، داعياً إلى الاسترشاد بتجربة المملكة في مكافحة المرض.

وثمن وزير الصحة البحريني في كلمته خلال الاجتماع جهود وزير الصحة المكلف عادل فقيه في السيطرة على انتشار الفيروس، مثنياً في الوقت ذاته على جهود وزير الصحة السابق الدكتور عبدالله الربيعة في تطوير الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال "علينا التركيز على أهمية تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة بين البلدين الشقيقين وعلى وجه الخصوص في فترة الحج"، لافتاً إلى أهمية رفع التوصيات الواجب اتباعها للحجاج والسلطات الصحية".

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