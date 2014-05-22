«مستجدات سحب الدم» في صحة الطائف

الطائف - حسن حسين الغامدي.

عقدت إدارة المختبرات وبنوك الدم بالشؤون الصحية بالطائف وبالتعاون مع مستشفى الملك فيصل ندوة عن سحب الدم تحت عنوان "مستجدات جمع الدم ونقله ومعالجته" وذلك بقاعة المحاضرات بالقاعة الكبرى بمستشفى الملك فيصل. واوضح مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف الأستاذ فهد الغامدي بأن الهدف من إقامة هذه الدورة هو إثراء ورفع كفاءة وقدرات العاملين في هذا المجال الفنية والمهارية بما يتفق مع المعايير العالمية لجمع عينات الدم وكيفية أخذ الحيطة والحذر خلال وأثناء جمع ونقل هذه العينات، مبيناً بأن الدورة تشمل على مجموعة متكاملة من المحاضرات النظرية ذات المرجعية والأسس العلمية الصحيحة حيث تم اعتماد الدورة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وأشار الغامدي انه شارك فيها نخبة من المحاضرين، منوهاً أنه تخلل الندوة ورش عمل تطبيقية تم فيها إيضاح الجوانب العلمية والمهارات اللازمة التي يحتاج إلى إتقانها كل من يتعامل في مجال سحب الدم من خلال تهيئة المريض ذهنياً ونفسياً وعضوياً لإنجاح إجراء عملية سحب الدم ومن ثم حفظه ونقله ومعالجته وصولاً إلى تحقيق نتائج مضمونة وموثوق بها.