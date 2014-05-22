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افتتاح المرحلة الأولى لتقاطع طريق الملك فهد - الديوان بالأحساء.. اليوم

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افتتاح المرحلة الأولى لتقاطع طريق الملك فهد - الديوان بالأحساء.. اليوم افتتاح المرحلة الأولى لتقاطع طريق الملك فهد - الديوان بالأحساء.. اليوم
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افتتاح تجريبي للمرحلة الأولى للمشروع

الأحساء - صالح المحيسن

    أكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم انه وبناءً على توجيهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز في الاستفادة من تنفيذ المشاريع حسب مراحلها تسهيلاً على المواطنين وخدمة للحركة المرورية بالمدن والقرى، عليه سيتم اليوم الخميس إطلاق حركة سير المركبات في المرحلة الأولى لمشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الديوان " تجريبياً".

وأشار م.عادل الى ان ذلك يأتي تمهيداً للتدشين الفعلي للمشروع في مرحلته الأولى من قبل سمو الوزير، مبيناً أن المرحلة الأولى للمشروع تتمثل في النفق والمستوى الأرضي والتي ستسهم في تسهيل حركة السير من الشمال الى الجنوب الغربي حتى الوصول الى نقطة انتقالية متمثلة في موقع مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق عين نجم، ورُوعي في المشروع دراسة كافة الانظمة المرورية واحتياجات المواد التشطيبية ذات الجودة والكفاءة وتركيب الانارة الخاصة بجودة عالية وتصميم مميز، مبيناً ان مشروع تقاطع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز مع طريق عين نجم يهدف إلى توفير حركة مرورية حرة وانسيابية على طريق الملك فهد "غرباً - شرقاً" والذي يرتبط بعدها بمشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الديوان والمتصل شمالاً بجسر تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الديوان ممتداً شمالاً حتى نفق تقاطع طريق الظهران مع طريق مكة المكرمة لتصبح الحركة انسيايبة سهلة دون توقف من شمال الأحساء وباتجاه الجنوب إلى طريق الرياض وبالعكس باتجاه الدمام شمالاً حيث تحد من الاختناقات المرورية الكبيرة على هذا التقاطع.

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