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بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوى لقسم أمراض النساء بطب عين شمس

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افتتح أمس الأربعاء المؤتمر الـ18 لقسم أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس، تحت عنوان "نحو مستقبل أفضل لحياة المرأة"، والذى يعقد على مدى يومين فى الفترة من 21: 22 من مايو الجارى.

صرح الدكتور إيهاب عبد الفتاح أستاذ النساء والتوليد بطب عين شمس ورئيس المؤتمر، أن الهدف من المؤتمر هو تحقيق صحة أفضل للمرأة من خلال الممارسات الطبية الصحيحة، فمعظم الجلسات تناقش الجوانب المتعلقة بصحة المرأة والأمراض المتعلقة بالحمل والولادة، والجزء الغالب فى المؤتمر هو أن نقلل من وفيات الأمهات، وذلك من خلال دور وزارة الصحة وانخفاض معدل الوفيات ودورنا فى تقليل نزيف ما قبل وما بعد الولادة.

وقال: قد تم تخصيص جلسة عن النزيف- أسبابه ومشاكله وطرق التعامل معه- والجديد فى الطرق الجراحية للتعامل مع نزيف ما بعد الولادة ونقل الدم الآمن، حيث إن هناك بروتوكول لنقل الدم بطريقة آمنة والذى يجب أن يطبق فى جميع المستشفيات، وأهم أسباب وفيات الأمهات جلطة الأوردة والأوردة الرئوية أثناء الحمل والولادة، فقد ناقش المؤتمر برتوكول قسم النساء والتوليد جامعة عين شمس للتعامل مع حالات زيادة التجلط أثناء الحمل والولادة.

وتم تخصيص جلسة عن علاقة السمنة بالحمل والولادة وكانت هناك جلسة شاملة ناقشت تأثير السمنة المفرطة على الحمل، وطرق التغذية الصحيحة للمرأة الحامل والطرق الجراحية لعلاج السمنة، والطرق الآمنة لإجراء الجراحات فى السمنة والعمليات القيصرية فى المريضات اللاتى يعانين من السمنة المفرطة.

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