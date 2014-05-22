مدرب شيكابالا الجديد يسعى لتقليد مشروع أتليتكو مدريد

لشبونة، (إفي):أكد ماركو سيلفا المدير الفني الجديد لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي الذي يلعب في صفوفه الجناح المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" أنه يسعى للسير على نهج فريق أتلتيكو مدريد الإسباني وبناء مشروع مماثل.

ولم يشرك سابقه ليوناردو خارديم شيكابالا سوى في آخر مباراة رسمية بالدوري البرتغالي لدقائق قليلة، وينتظر أن يبدأ مشواره مع انطلاقة الموسم المقبل.

وخلال حفل تقديمه اليوم امام وسائل الاعلام بعد أن خلف منصب ليوناردو خارديم، أوضح سيلفا، مدرب إشتوريل السابق، أنه يطمح لبناء فريق قادر على كسر هيمنة القطبين بورتو وبنفيكا، مثلما فعل أتلتيكو مع برشلونة وريال مدريد في إسبانيا، وذلك رغم ضآلة ميزانيته مقارنة بالغريمين.

واقتنص أتلتيكو لقب الدوري الإسباني بعد تعادله في مباراة الجولة الأخيرة مع برشلونة، ليحرز البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 18 عاما، كما أنه تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت المقبل.

وتقدر ميزانية بورتو بـ90 مليون يورو، يليه بنفيكا بـ40 ثم سبورتنج بـ20 مليون.

وقدم سيلفا (34 عاما) نتائج متميزة مع إشتوريل، وقاده للمركز الرابع في الدوري المحلي خلف بفيكا وسبورتنج وبورتو، ليتأهل لبطولة الدوري الأوروبي، ويميل الى أسلوب الاستحواذ على الكرة.

وأنهى خارديم علاقته بسبورتنج بعد أن قاده للوصافة والتأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث تشير التكهنات الى أنه سينتقل لموناكو في فرنسا ليخلف الإيطالي كلاوديو رانييري.