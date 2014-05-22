حقيقة تصالح إيمان البحر درويش ومصطفى كامل

تداول ناشطون على فيس بوك صور تجمع كل من المطربين إيمان البحر درويش ومصطفى كامل، اللذين لطالما شهدت الساحة الفنية والإعلامية خلافاتهما، التي وصلت في الكثير من الأحيان إلى حد التلاسن والدعاوى القضائية، أهمها الدعوى المقدمة من درويش ضد مصطفى كامل بإهدار المال العام، تحديداً في نقابة الموسيقيين.

إيمان البحر درويش شرح مناسبة الصور، قائلا أنّها التقطت أثناء اللقاء الذي عقده المرشح الرئاسي المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي مع بعض الفنانين، كان هو ومصطفى من ضمن الحضور، فتحدّث المشير مع درويش بشأن مصالحتهما، فأخبره أن لا خلاف شخصياً بينهما، وأنّ الخلاف موثق من خلال محاضر وقضايا، والرد النهائي سيكون للمحكمة. وأكّد درويش أنّ المشير احترم وجهه نظره "خاصة كونه رجل عسكري من الطراز الأول ويحترم القضاء".

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