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محللون: مبيعات أدوية العلاج المناعي للسرطان قد تبلغ 35 مليار دولار سنويا

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محللون: مبيعات أدوية العلاج المناعي للسرطان قد تبلغ 35 مليار دولار سنويا محللون: مبيعات أدوية العلاج المناعي للسرطان قد تبلغ 35 مليار دولار سنويا

كتب : رويترز الأربعاء 22-05-2013 17:49

من المتوقع أن تصبح مجموعة جديدة من الأدوية لعلاج مرض السرطان من خلال تعزيز جهاز المناعة أكبر فئة في سوق الأدوية في التاريخ بمبيعات سنوية محتملة تبلغ 35 مليار دولار.

وتظهر تلك التوقعات القوية للمبيعات من جانب محللين ببنك سيتي جروب الأمريكي تنامي الحماس لما يعرف بالعلاج المناعي بعد نتائج إيجابية لتجارب أجرتها شركات مثل بريستول-مايرز سكويب وروش هولدنج.

وقال أندرو بوم، المحلل لدى سيتي، اليوم: "نعتقد أن تلك السوق ستولد مبيعات تصل إلى 35 مليار دولار (سنويا) على مدى السنوات العشر القادمة وستستخدم في التعامل مع ما يصل إلى 60% من جميع حالات السرطان."

وتعد توقعات سيتي مرتفعة بشكل كبير مقارنة مع متوسط التوقعات الحالية في السوق لكن إذا ثبتت صحتها فإن العلاج المناعي للسرطان سيتجاوز السوق الرائجة لمجموعات من الأدوية مثل تلك التي تستخدم في علاج ارتفاع الكوليسترول.

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