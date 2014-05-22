مطلوب توفير 28 ألف قطعة أرض سكنية في الشارقة حتى 2025

قال المهندس صلاح بطي بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، إن الدائرة أعدت دراسة للاحتياجات السكنية لمدن إمارة الشارقة حتى عام 2025 وفقاً لمعدلات نمو السكان وعدد الأسر المتوقع، وتم تقدير عدد الوحدات السكنية المطلوبة بنحو 28 ألف قطعة أرض، كما تم تحديد الأراضي المناسبة لاستيعاب هذه الاحتياجات.

وأضاف لـ«البيان» أن إجمالي الأراضي المصروفة للمواطنين لمختلف الأغراض خلال الفترة من 2006 حتى 2013 بلغت 30980 قطعة أرض، مثلت منها الأراضي المصروفة للسكن 16.348 قطعة أرض، بينما تم تخصيص نحو 2600 قطعة أرض تجارية وعدد 2336 قطعة أرض صناعية ونحو 626 قطعة أرض زراعية.

وتابع أنه من المتوقع أن يبتدر مجلس الشارقة للتخطيط العمراني عمله بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة بإعداد مخطط التنمية العمرانية الشامل من أجل تهيئة مدن الإمارة في مجالات البنية الأساسية والطرق الدائرية وتحسين البنية ورفع كفاءة المرافق الخدمية.