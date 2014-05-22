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61 % من العاملين في «الاتحادية» ذكور و31 % إناث

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61 % من العاملين في «الاتحادية» ذكور و31 % إناث 61 % من العاملين في «الاتحادية» ذكور و31 % إناث

كشفت الهيـــئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن أن 61% من العاملين في الوزارات وعددها 16 وزارة و3 وزارات دولة بالإضافة إلى 37 جهة اتحادية مستقلة ذكور، مقابل 31 % من الإناث.

كما كشفت الهيئة عن أن ملف التوطين في الاتحادية يسير وفق ثلاثة مسارات، هي: المسار السريع للوظائف التنفيذية بإطار زمني مدته سنتان، والمسار المتوسط المدى للوظائف الفنية والتخصصية، ويستهدف إطاراً زمنياً من 3-4 سنوات، وأخيراً المسار الطويل المدى للوظائف الطبية والطبية المساعدة والوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة لمدة تراوح بين 5 و8 سنوات.

وقالت الهيئة إن إجمالي عدد العاملين في تلك الجهات وصل نهاية العام الماضي إلى 84282 موظفاً منهم 32525 أنثى و51757 ذكراً.

وأشارت النشرة الإحصائية للهيئة إلى أن عدد العامليــــن في الوزارات الاتحادية وصل في نهاية العام الماضي إلى 51927 مقابل 32355 في الجهات المستقلة.

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