مدينة دبي الطبية توفر التملك الحر للأراضي

أكد مروان عابدين المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية، أن المدينة توفر فرصة التملك الحر للأراضي بنسبة 100 % ، وذلك لتشجيع الاستثمار في المنطقة الحرة بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية التي تركز على المرضى بالدرجة الأولى وتتمتع بمستويات عالية من الجودة

وقال عابدين لـ«البيان» إن مدينة دبي الطبية توفر من خلال شراكاتها الاستراتيجية، خدمات رعاية صحية متقدمة، وبرامج تعليمية وأبحاث طبية، ومعدات طبية وأدوية وعقاقير، بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية وغيرها من البرامج المرتبطة بها.

وأضاف أن مدينة دبي الطبية التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي في قلب إمارة دبي تم تقسيم العمل فيها إلى مرحلتين خُصصت الأولى منها والتي تغطي مساحة تبلغ 4.1 ملايين قدم مربع، للرعاية الصحية والتعليم الطبي الأكاديمي، فيما تم تخصيص المرحلة الثانية التي يتم تطويرها حالياً لمراكز الرفاه الصحي وبرامج العناية بجودة الحياة، وستغطي مساحة تبلغ 19 مليون قدم مربع.

وأوضح أن المدينة تضم اثنين من المستشفيات المجهزة بأحدث التقنيات ذات المعايير العالمية، وأكثر من 120 من العيادات الخارجية والمراكز الطبية ومختبرات التشخيص، إلى جانب ما يزيد عن الأربعة آلاف من المهنيين المرخصين، وتوفر المدينة بفضل مراكزها الطبية الرائدة ومزودي الخدمات الطبية، خدمات رائدة في مجال الرعاية الصحية.

ميزات

وأضاف عابدين أن المدينة تضم مركزاً للتعليم الأكاديمي والأبحاث، وتهدف مدينة دبي الطبية من خلال مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي، إلى إرساء بيئة أكاديمية وسريرية متكاملة، بُغية الارتقاء بمستوى الإمكانيات والتعليم الطبي على مستوى المنطقة عبر طرح برامج تعليمية في المجالات الطبية المختلفة التي تعزز من الأدوار العلمية المنوطة للمجمع، إضافة إلى القطاع الاستثماري، حيث توافر مدينة دبي الطبية حلولاً شاملة للعاملين في مجال الرعاية الصيحة تحت سقف واحد، فضلاً عن الميزات الأخرى التي توفرها بكونها منطقة حرة.

وتشمل محفظة المنتجات والخدمات التي توفرها مدينة دبي الطبية كلاً من العيادات، والمساحات التجارية، ومساحات التجزئة، ومراكز الأعمال، إلى جانب التملك الحر للأراضي بنسبة 100% إلى جانب القطاع التنظيمي تحت إشراف هيئة الصحة بدبي، تتضمن مسؤوليات مركز التخطيط والجودة في مدينة دبي الطبية، وهو هيئة تشريعية مستقلة، منح تراخيص مزاولة المهنة لمزودي خدمات الرعاية الصحية والمهنيين العاملين في القطاع، إلى جانب دور المركز في المحافظة على مستوى جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تقديم الرعاية الصحية والعناية بالمرضى في مدينة دبي الطبية.

عناية

ومن جهة أخرى استقبلت كلية دبي لطب الأسنان ممثلة بعيادة دبي للأسنان، أخيراً وفداً يضم لاعبين من نادي النصر لكرة القدم- فئة الناشئين يرافقهم ممثلون عن إدارة النادي، وذلك بهدف تعريفهم بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان والمحافظة عليها وطرق الوقاية من مختلف الأمراض التي يمكن أن تصيبها.

والتقى الوفد الزائر بالأطباء في عيادة دبي للأسنان، وقاموا خلال الزيارة بالتعرف على أفضل الممارسات المتبعة للعناية بصحة الفم والأسنان، كما قاموا بجولة داخل الكلية والعيادة للاطلاع على التقنيات الحديثة المطبقة في طب الأسنان. وقام أطباء عيادة دبي للأسنان بإجراء فحص طبي مجاني لأسنان عشرين لاعباً من فريق نادي النصر لكرة القدم.

ترويج

قالت الدكتورة خولة حميد بالهول، مدير العمليات الإكلينيكية في كلية دبي لطب الأسنان: «نسعى في عيادة دبي للأسنان بشكل دائم إلى الترويج لأهمية العناية بصحة الفم والأسنان.

وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه المجتمع الذي نعمل فيه. وقد سعدنا جداً باستقبال أعضاء فريق نادي النصر الرياضي وبمدى حرصهم على رفع مستويات وعيهم بأهمية هذا الموضوع وأثره على أسلوب حياتهم كرياضيين».