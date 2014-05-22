تعيين محمد المحمود مديراً تنفيذياً في برنامج زايد للإسكان

وافق المجلس الوزاري للخدمات، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، على ترقية المهندس محمد أحمد علي المحمود مديراً تنفيذياً لقطاع شؤون الإسكان ببرنامج الشيخ زايد للإسكان.

جدير بالذكر أن المهندس محمد أحمد علي المحمود يملك خبرة تتجاوز 28 سنة في مجال مشروعات الصيانة والإنشاءات، وتولى مناصب قيادية عدة، كان أبرزها رئيس قسم مشروعات الصيانة في وزارة الأشغال العامة، ثم انتقل إلى برنامج الشيخ زايد للإسكان، ليتولى منصب مدير إدارة القروض والمنح، ثم مديراً لإدارة الخدمات الهندسية، ثم مستشاراً لمكتب المدير العام للشؤون الهندسية.