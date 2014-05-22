آخر موعد لترشيحات جائزة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات أول سبتمبر

حدد مجلس أمناء جائزة سمو الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات الأول من سبتمبر القادم موعداً نهائياً لتسليم طلبات الترشيح لكافة الفئات، على أن تبدأ عمليات التقييم والتحكيم اعتباراً من 7 سبتمبر وتستمر لغاية 30 أكتوبر، على أن تعلن أسماء الفائزات في بداية فبراير القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة، برئاسة الدكتورة موزة عبيد غباش رئيسة المجلس وحضور الأعضاء وذلك في مقر الجائزة في مدينة العين.

وأكدت الدكتورة موزة غباش تم مناقشة جملة من الخطط التطويرية المتعلقة بالجائزة في دورتها الرابعة، والمبادرات الرامية إلى توسيع آفاق الإبداع لدى المرأة في المجتمع المحلي، كما تم بحث العديد من الأفكار والمقترحات المتعلقة بجوانب الإبداع الفكري والأدبي والعلمي بالإضافة إلى اعتماد الأجندة الخاصة بالجائزة والخطة الزمنية المتعلقة بمواعيد استلام الطلبات وأيضا التقييم والإعلان عن النتائج.

وأوضحت ان الجائزة ليست هدفاً أو غاية في حد ذاتها بل هي في جوهرها دعوة من سمو الشيخة شمسة بنت سهيل، حرم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظهما الله، الرئيسة الفخرية للجائزة، موجهة إلى جميع النساء الإماراتيات المبدعات لتشجيع الأفكار الخلاقة والإبداعية وبذل الجهد لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع ودفعه نحــو المزيد مـن التميـز والإبـداع الواعد والإسهام الفعال في رسم الرؤى المستقبلية والمشاركة في تنفيذها.

وأشارت إلى أن الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على كافة الخطط التطويرية للجائزة والتي تسهم في توسيع دائرة الإبداع والمنافسة وأيضا المشاركة في الجائزة، حيث إن طلبات الترشيح في الدورة الرابعة تميزت بالتنوع في طرح الأفكار والمبادرات الشاملة لكافة الميادين ذات الأهمية للمجتمع الإماراتي.