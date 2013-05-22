دراسة: القرفة تساعد على خفض الكوليسترول والسكر في الدم

كتب : سارة سعيد منذ 38 دقيقة

ينصح خبراء التغذية بانتظام شرب القرفة أو إضافتها إلى الطعام، حيث إنها تساعد على الحد من مستويات السكر في الدم. وخلصت دراسات إلى أن تناول بضعة جرامات من القرفة يوميا يمكنه أن يقلل من مستويات السكر في الدم بشكل كبير، كذلك تعمل القرفة على خفض نسبة الكوليسترول به.

وتشير الدراسات إلى أن القرفة تزيد من نشاط الأنسولين، ما يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتشير التقديرات إلى أن أقل من ملعقة صغيرة كاملة من القرفة مضافة إلى الأطعمة أو المشروبات يوميا، تعمل على خفض نسبة السكر في الدم للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

وينصح خبراء التغذية بشرب كوب يوميا من القرفة، أو إضافتها للقهوة أو الشاي أو العصائر، فالقرفة تحتوى على نسبة عالية من الحديد والمنجنيز والكالسيوم والألياف، وبالتالي فهي مفيدة في السيطرة على مستويات الكوليسترول غير الصحي، والحد من الإصابة بأمراض القلب، وتساعد القرفة أيضا على فقد الوزن بطريقة صحية.