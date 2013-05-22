أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

دراسة: القرفة تساعد على خفض الكوليسترول والسكر في الدم

Google+ Print
دراسة: القرفة تساعد على خفض الكوليسترول والسكر في الدم دراسة: القرفة تساعد على خفض الكوليسترول والسكر في الدم

كتب : سارة سعيد منذ 38 دقيقة

ينصح خبراء التغذية بانتظام شرب القرفة أو إضافتها إلى الطعام، حيث إنها تساعد على الحد من مستويات السكر في الدم. وخلصت دراسات إلى أن تناول بضعة جرامات من القرفة يوميا يمكنه أن يقلل من مستويات السكر في الدم بشكل كبير، كذلك تعمل القرفة على خفض نسبة الكوليسترول به.

وتشير الدراسات إلى أن القرفة تزيد من نشاط الأنسولين، ما يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتشير التقديرات إلى أن أقل من ملعقة صغيرة كاملة من القرفة مضافة إلى الأطعمة أو المشروبات يوميا، تعمل على خفض نسبة السكر في الدم للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

وينصح خبراء التغذية بشرب كوب يوميا من القرفة، أو إضافتها للقهوة أو الشاي أو العصائر، فالقرفة تحتوى على نسبة عالية من الحديد والمنجنيز والكالسيوم والألياف، وبالتالي فهي مفيدة في السيطرة على مستويات الكوليسترول غير الصحي، والحد من الإصابة بأمراض القلب، وتساعد القرفة أيضا على فقد الوزن بطريقة صحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم