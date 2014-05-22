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مجهولين يحطمان مقاعد نقطة شرطة بسبب مشادة كلامية مع أمناء شرطة بقنا‎

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مجهولين يحطمان مقاعد نقطة شرطة بسبب مشادة كلامية مع أمناء شرطة بقنا‎ مجهولين يحطمان مقاعد نقطة شرطة بسبب مشادة كلامية مع أمناء شرطة بقنا‎

قام شخصان بتحطيم عدد من المقاعد بنقطة شرطة دندرة وفروا هاربين على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهما وبين أمناء الشرطة المكلفين بتأمين النقطة بقرية دندرة في المنيا .

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى أخطارا بقيام مجهولين بتحطيم عدد من المقاعد بنقطة شرطة دندرة .

كشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين شخصان من قبيلة “الأمارة ” بقرية دندرة وعدد أمناء شرطة بنقطة شرطة دندرة بمركز قنا قام على أثرها المتهمين بتحطيم عدد من المقاعد والتعدى على أفراد الشرطة وفروا هاربين وتكثف الشرطة جهودها لضبطهما .

وتحرر محضر بالواقعة لحين إحالتة للنيابة العامة لتتولى التحقيق

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