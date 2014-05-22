7 نصائح لتجنب خدع ' سوق الانتقالات المجنون ' في مصر

في كل فترة انتقالات في العالم هناك قواعد عامة وأسس يجب ان تسير الأمور عليها إلا في مصر، ولذلك تجنب خدع "جنون سوق الانتقالات المصري".

التعاقدات في أي بلد لها خطوات معروفة أولها إعلان النادي اهتمامه بضم لاعب ثم الحصول على موافقة ناديه ثم بداية المفاوضات معه قبل التوقيع الرسمي مع النادي واللاعب.

ولكن في مصر الأوضاع مختلفة ولا يوجد أي انضباط في سوق الانتقالات، لذا يحذر FilGoal.com قراءه من تصديق العديد من الأنباء التي ستتداول في الفترة المقبلة حول الصفقات.

وينشر نصائح تحذرك من الوقوع في فخ تلاعب الأندية ووكلاء اللاعبين واللاعبين أنفسهم بالجميع.

- لا يطلق على الصفقة كلمة "رسميا" إلا لو انتهى الاتفاق بين الناديين واللاعب على كل شئ وتم التوقيع الرسمي بين الثلاثة أطراف.

- توقيع اللاعب لنادي لا يعني الانضمام إليه (جدو وقع للزمالك وانتقل للأهلي).

- اتفاق نادي مع ناد آخر على انتقال لاعب لا يعني انضمامه بالفعل (الزمالك اتفق مع الإسماعيلي على ضم شريف عبد الفضيل وحصل على الاستغناء ولكن رغبة اللاعب غيرت طريقه للأهلي).

- في بعض الحالات النادرة أيضا يحصل النادي على استغناء وتوقيع للاعب ولا يضمه بسبب تغيير اللاعب لرغبته (شيكابالا وقع للأهلي بعد فسخ تعاقده مع باوك ثم غير رأيه وانتقل للزمالك، وتكرر نفس الأمر مع حسني عبد ربه الذي اشتراه الأهلي من ستراسبورج وحصل على توقيعه ثم غير رأيه ولم ينضم للفريق).

- نشر صور المفاوضات أو التوقيع مع لاعب مرتبط بعقد يمتد لأكثر من ستة أشهر مع ناديه من المفترض أن يؤدي لمعاقبة اللاعب والنادي الذي تفاوض معه (مثال أشلي كول عوقب على مجرد الجلوس مع مسؤول في تشيلسي قبل موافقة أرسنال "جلوس وليس توقيع").

- الشرط الجزائي في العقد لا يحتاج لموافقة النادي فمن حق اللاعب دفع الشرط والرحيل في أي وقت ولأي ناد يريده.

- إذا وقع اللاعب لناديين وقرر أحدهما الشكوى والتصعيد يتم معاقبة اللاعب بالإيقاف والنادي ماديا وتحدد رغبة اللاعب وجهته بعد العقوبة.