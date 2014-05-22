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الكشف علي 1438 مريضا ضمن قافلة علاجية لقرية ام خلف بجنوب بورسعيد

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الكشف علي 1438 مريضا ضمن قافلة علاجية لقرية ام خلف بجنوب بورسعيد الكشف علي 1438 مريضا ضمن قافلة علاجية لقرية ام خلف بجنوب بورسعيد

ارشيفية

توحهت قافلة طبية اليوم الي قرية أم خلف جنوب بورسعيد للكشف علي المواطنين .

و قال الدكتور عبدالرحمن رمضان فرح مدير الإدارة العلاجية ببورسعيد أمس الأربعاء:” إن القافلة العلاجية بمركز شباب أم خلف قامت بالكشف على 1438 مريضًا على مدار يومين متتاللين ” .

و قد قامت القافلة بإجراء تحاليل كيمياء الدم لـ 200 مريض وتحليل طفيليات 156 مريضا وموجات صوتية لـ«43» مريضا وتم إجراء متابعةأطفال لـعدد 39 طفلا وتثقيف صحى طبقًا للجدول الموضوع 658 لعدد مترددا.

كما قام فريق الرصد للقافلة بعمل رصد لجميع المترددين على القافلة للضغط والسكر طبقًا للبروتوكول الموضوع وتم عمل رصدلعدد 94 مواطن وتم اكتشاف «15» حالة مرضى سكر الدم وحالة ضغط الدم وتم تحويلهم لعيادة الباطنة للكشف عليهم.

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