الأتحاد الإفريقي يدعو الدول الأعضاء إلى إعداد خطة عمل شاملة للنهوض بالقارة

دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي الدكتورة انكوسازانا دلاميني زوما قيادات دول القارة إلى اعداد خطة عمل إطارية شاملة تؤدي إلى توحيد الجهود وإحداث تغيير سريع بهدف تحقيق الوحدة والنهضة الافريقية الشاملة.

> وقالت زوما – أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأديس أبابا اليوم – إن أعمال المجلس ستركز على بحث مسودة إعلان الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الافريقية والتي تحولت الى الاتحاد الافريقي حاليا وأجندة التنمية خلال السنوات الخمسين المقبلة حتى عام 2063 ، مشيرة الى أن هذا الاعلان من المقرر أن تتبناه القمة الافريقية التي ستعقد في يناير 2014 .

> وأوضحت زوما أن هذه المسودة ترسم أهدافا رئيسية للعقود الخمسة القادمة حول محاور الهوية الإفريقية والنهضة والاندماج والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإرساء السلم والأمن وأسلوب الحكم الديمقراطي والاعتماد على النفس وتعزيز مكانة إفريقيا في العالم.

وشددت زوما على أهمية أن يحدد هذا الإعلان في كل من هذه المجالات مهمة مفوضية الاتحاد الافريقي وأهدافها الاستراتيجية خلال السنوات الخمسين المقبلة.

> وأشارت الى أن عدة قطاعات ومن بينها المجتمع المدني ومؤتمر الشباب الإفريقي ومنتدى الشركات والنساء والأكاديميين شاركوا في وضع هذه المسودة ومن المقرر أن يستكملها رؤساء الدول والحكومات خلال القمة التي ستعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين في أديس أبابا.

> وأشارت الى أن هذه الوثيقة أعدت بالتوافق العام وتدعو شعوب القارة إلى التحلي بالجرأة والعمل على تغيير وضع شعوب القارة إلى الأفضل خلال السنوات الخمسين المقبلة.

وأكدت أهمية أن تثق شعوب القارة في قدرتها على إحداث التغيير وحثت كلا من القادة الأفارقة والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وهياكل المنظمة القارية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمجتمع المدني والأفارقة المغتربين إلى الالتزام بالعمل بشكل حازم لرسم المسارات التنموية التي تلائم القارة.

> وأشارت زوما إلى أنه تم تسليم كل دولة عضو بالاتحاد الإفريقي خلال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي التي عقدت في أبريل الماضي شعلة منظمة الوحدة الإفريقية والتي تحولت الى الاتحاد الإفريقي حاليا من أجل حشد دعم المواطنين للوحدة الإفريقية الشاملة واشراكهم في المناقشات حول أجندة التنمية للعام 2063.

> ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي خلال اجتماعه الذي يستمر يومين التقارير التي تم إعدادها للقمة بما يشمل التصديق على التعديلات على الخطة الاستراتيجية الثالثة لمفوضية الاتحاد الإفريقي التي تمتد من الفترة 2014 إلى 2017 وكذلك الميزانية المالية للعام 2014.