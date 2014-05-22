10 مصريين في أوروبا = 4 في دوري الأبطال + 6 بالدوري الأوروبي

لاشك أن الموسم المنقضي هو واحدا من أنجح المواسم بالنسبة للاعبين المصريين المحترفين في أوروبا.. خلف ذلك 10 فراعنة ستطرق باب دوري الأبطال والدوري الأوروبي العام المقبل.

الموسم الماضي، كان هناك محمد صلاح ومحمد النني فقط في إحدى المسابقتين الأوروبيتين، أما المقبل فهناك حفنة من المصريين ينتظرون خوض المواجهات الأوروبية مع فرقهم.

ويستعرض FilGoal.com النجوم المصرية التي ستشارك في دوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم المقبل 2014/2015:

أولا) دوري أبطال أوروبا

- تشيلسي

تأهل تشيلسي ثالث الدوري الإنجليزي لدوري أبطال أوروبا، ومعه الدولي المصري محمد صلاح الذي سيشارك مع الزرق في البطولة الأشهر في الموسم المقبل.

جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي يقول: "الموسم المقبل سيكون موسم صلاح"، إذن فالدولي المصري له دور مع الزرق في الأبطال.

- بازل

حصد بازل الدوري السويسري للموسم الخامس على التوالي، والثاني بالنسبة لمحمد النني الذي شارك في أغلب مباريات فريقه هذا الموسم.

بازل يبدأ دوري أبطال أوروبا من الأدوار التمهيدية، وفي حالة تعثره ربما يتحول للدوري الأوروبي.. وبالطبع بصحبة النني.

- سبورتنج لشبونة

سيشارك سبورتنج لشبونة وصيف الدوري البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ومعه المنتظر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ولكنه الأكثر تعقيدا.

فقد رحل المدرب الذي جلبه ليوناردو خارديم إلى موناكو، وبالتالي سيتعين عليه إقناع المدير الفني الجديد الذي لم تظهر معالمه حتى الآن، لكي يشارك مع الأسود في دوري الأبطال.

- ليفاديا

الفريق الإستوني الذي جمع الثنائية بتتويجه بالدوري، ثم كأس إستونيا ويشارك في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا.. ماذا عنه؟

مصر لديها محترف يدعى عمرو الحسيني يشارك بصفة أساسية مع الفريق.

ثانيا) الدوري الأوروبي

- هال سيتي

تتويجا للموسم الأروع في تاريخ هال سيتي، تأهل بمساعدة أرسنال للدوري الأوروبي، فقد تأهل للمباراة النهائية من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام المدفعجية، الذين بدورهم سيشاركوا في دوري أبطال أوروبا بعد احتلالهم المركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

هال سيتي يملك الظهير المصري أحمد المحمدي الذي بات هو أكثر اللاعبين مشاركة مع فريقه بجانب توم هادلستون، متوقع ظهوره في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

- ناسيونال ماديرا

تأهل ناسيونال ماديرا خامس الدوري البرتغالي للدوري الأوروبي بمساعدة من الثنائي المصري علي غزال، صالح جمعة.

غزال ربطته تقارير ببورتو البرتغالي، وفي حال إتمام انتقاله مشاركته الأوروبية سترتقي لدوري الأبطال مع ثالث المسابقة.

- ريو أفي

أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي وصل مع فريقه لنهائي كأس البرتغال أمام بنفيكا بطل الدوري.. الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا.

ومثلما حدث مع هال سيتي في الدوري الإنجليزي من جانب أرسنال.. استفاد ريو أفي من تأهل بنفيكا لدوري الأبطال وسينوب عن بلاده في الدوري الأوروبي.

- فيورنتينا

تأهل فيورنتينا للدوري الأوروبي، ومعه المدافع المصري أحمد حجازي الذي شارك في المباراة الأخيرة فقط.

حجازي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي مرتين، ولكن ناديه لم يستغن عنه حتى الآن، وفرصة استمراره مع فيورنتينا واردة، خاصة وأن مستواه ظهر بشكل طيب في ظهوره الوحيد.