"آليات حماية حقوق الإنسان" عنوان معسكر حركة اللاعنف يونيو المقبل

تنظم حركة اللاعنف التى يرأسها الحقوقى وليد عبد الحليم المحامى بالنقض معسكرها الأول بعنوان "الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان أثناء الصراعات المسلحة" فى منطقة نويبع فى شبه جزيرة سيناء فى بداية شهر يونيو المقبل.

وقال عبد الحليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه إيمانا من حركة اللاعنف بأهمية العمل على حماية حقوق الإنسان أثناء الصراعات المسلحة بالإضافة لآليات نشر ثقافة اللاعنف فإن الحركة ستقدم عدة معسكرات متتالية، لتدريب مجموعة من النشطاء والمتطوعين.

وأوضح أن معسكره الأول سيكون ثلاثة أيام متتالية سيتم التدريب فيه على "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بأماكن الصراعات المسلحة، حماية حقوق الإنسان أثناء الصراعات المسلحة، تعزيز حقوق النساء والأطفال داخل أماكن الصراعات المسلحة، آليات نشر ثقافة اللاعنف" .

وذكر عبد الحليم أن هناك 5 منظمات حقوقية تشارك فى تنظيم المعسكرات وهى "المجموعة النسائية ومركز الشرق الأوسط ومركز رؤية ومؤسسة ماريونت للثقافة والفنون".